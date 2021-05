Manchester United trotz 1:1 gegen Fulham Vizemeister

Manchester United steht seit Dienstagabend als Vizemeister in der englischen Fußball-Premier-League fest. Die „Red Devils“ kamen im Heimspiel der 37. Runde gegen Absteiger Fulham zwar über ein 1:1 nicht hinaus, profitierten allerdings von einer 1:2-Niederlage von Leicester City bei Chelsea. Die Londoner zogen damit am Arbeitgeber von Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs vorbei und sind neuer Dritter - vier Zähler hinter ManUnited und einen Punkt vor Leicester.

Manchester City kassierte im zweiten Spiel als neuer Meister trotz 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage bei Brighton and Hove Albion. Die „Citizens“ gingen durch Ilkay Gündogan schon in der 2. Minute per Kopf in Führung, waren acht Minuten später nach einem Ausschluss von Joao Cancelo bereits in Unterzahl. Trotzdem erhöhte Phil Foden (48.) kurz nach Wiederbeginn auf 2:0. Leandro Trossard (50.), Adam Webster (72.) und Daniel Burn (76.) führten aber noch die Wende herbei.