Einer der letzten wilden Flüsse Europas in Gefahr

Die Vjosa in Albanien ist ein majestätischer Fluss, der sich seinen Weg durch Berge und Ebenen sucht und schließlich in der Adria mündet. Umweltschützern zufolge ist der im griechischen Pindosgebirge entspringende Strom Europas letzter großer noch wirklich wilder Fluss - doch diese Unberührtheit ist in akuter Gefahr. Für ein Staudamm-Projekt soll nun auch der Lauf der Vjosa verändert werden - mit weitreichenden Folgen für die Artenvielfalt entlang des Flusses.