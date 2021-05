FIFA erwägt Verfahren gegen den LASK - „Krone“

Die Situation des LASK im Zusammenhang mit angeblichen Geschäften von Vizepräsident Jürgen Werner scheint sich zusehends zu verschlimmern. Wie die „Kronen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe) berichtete, erwägt nun sogar der Fußball-Weltverband FIFA, ein Verfahren gegen die Linzer einzuleiten. Allerdings war am Mittwochmittag weder dem LASK noch dem ÖFB die Einleitung eines derartigen Verfahrens bekannt, hieß es auf APA-Anfrage.

Bereits am Dienstag hatte der Bundesliga-Senat 5 ein Disziplinarverfahren eröffnet. In der Causa geht es um mögliche Verstöße gegen das Verbot des Dritteigentums an Spielerrechten.