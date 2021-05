Vorläufiger ÖFB-EM-Kader mit Überraschungen Mwene und Balic

Gelegenheit für Verbesserungen gibt es in den Testspielen am 2. Juni in Middlesbrough gegen England und am 6. Juni in Wien gegen die Slowakei. „Das alles Entscheidende ist aber, dass wir gegen Nordmazedonien unsere optimale Leistung abrufen. Da müssen wir hungrig, gierig sein“, forderte der Teamchef. Gegen Goran Pandev und Co. steigt die ÖFB-Auswahl am 13. Juni in Bukarest in die EM ein. In den weiteren Gruppenpartien geht es am 17. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 21. Juni in Bukarest gegen die Ukraine.