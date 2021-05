Experten warnen vor Gefahren im alpinen Gelände

Jeder siebente Wanderer weiß nicht genau, wo er unterwegs ist, und hat sich nicht hinreichend mit der ins Auge gefassten Tour auseinandergesetzt. Das hat eine Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) unter 700 Befragten ergeben. Unter dem Motto „Sicherheit am Berg“ haben daher am Mittwoch alpine Rettungsorganisationen in einer Online-Pressekonferenz an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appelliert, den es in der bevorstehenden Sommersaison in die Berge zieht.