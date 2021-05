Zwei Tote nach Schüssen bei Kiel - Täter stellte sich

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischenhagen bei Kiel will die Polizei am Donnerstag nähere Angaben zu Täter und Opfern machen. Der 47-jährige Tatverdächtige hatte sich am Mittwochabend in Hamburg gestellt. Der Verdächtige soll nach Angaben der Polizei aus dem Umfeld der Getöteten stammen. Weitere Auskünfte zur Motivlage beziehungsweise Hintergründen der Tat machte die Polizei nicht.