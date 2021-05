Neustart im Akademietheater: „Fräulein Julie“ im Badezimmer

Maresi Riegner legt ihre Julie als Nervenbündel und Nervensäge an - ein verwöhntes Gör, das aus Lust an Macht und Möglichkeit sich in den Kopf gesetzt hat, den Diener zu verführen, und danach alle Symptome einer schweren psychischen Erkrankung aufweist. Mit wippendem Becken und ständig wiederholten Phrasen gibt sie mehr das Bild einer Anstalts-Patientin als einer Hotel-Direktorin am Comer See ab, zu der sie Jean angeblich machen möchte. Itay Tiran lässt sich als von den Werbungen seiner Herrin geschmeichelter Diener nicht allzu ungern verführen, bleibt den Konsequenzen gegenüber jedoch fast genauso ratlos wie Julie. Dass er wirklich an eine gemeinsame Flucht denkt, ist schwer zu glauben.

Seine Verlobte Kristin bekommt durch Sarah Victoria Frick entschieden am meisten Erdung. Sie wird, vor der Milchglasscheibe und in der Badewanne hinter dem Duschvorhang sitzend, Ohren- und Augenzeugin der Untreue ihres Partners und bekommt von der Regie viele stumme Szenen, die schon fast an Kroetz‘ „Wunschkonzert“ denken lassen. Bringt sich dort jedoch die Protagonistin am Ende um, ist Kristin hier zum Schluss die Einzige, die weiß, was zu tun ist. Zuerst zum Beichten in die Kirche, dann auf zur Jobsuche. Denn „willst Du für Leute arbeiten, die sich so benehmen? Man erniedrigt sich selber.“ Das Badezimmer wird freilich vorher noch sauber gemacht. Der Duschvorhang müsste allerdings dringend ausgetauscht werden.