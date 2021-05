Nawalny nach Hungerstreik in Straflager wieder fit

Der Vorsitzende von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung FBK, Iwan Schdanow, bestätigte dessen Genesung. „Sein Zustand ist jetzt mehr oder weniger normal. Der Genesungsprozess ist in der Tat im Gange“, sagte Schdanow dem Radiosender Echo Moskau. Nawalny selbst hatte sich zuletzt Anfang Mai in den Online-Netzwerken zu Wort gemeldet. Er befinde sich auf dem Weg der Besserung und könne ein paar Löffel Grütze essen, schrieb er damals.

Nawalny war am 31. März in den Hungerstreik getreten, um gegen unzureichende medizinische Versorgung in der Haft zu protestieren. Am 23. April beendete er den Hungerstreik. Nach Angaben seiner Unterstützer hatte Nawalny 93 Kilogramm gewogen, als er im Februar seine Haftstrafe antrat. Zum Beginn seines Hungerstreiks lag sein Gewicht demnach bei 85 Kilogramm und Mitte April wog Nawalny nach Angaben seiner Frau dann nochmals neun Kilogramm weniger.