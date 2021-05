Weiter positive Entwicklung bei Corona-Inzidenz

Mit Donnerstag gibt es in Österreich 9.333 aktive Fälle, um 421 weniger als am Mittwoch. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 619.756 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 964 als wieder gesund. In Wien gab es die meisten Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag mit 124 Fällen, gefolgt von 96 Fällen in Oberösterreich und 90 in der Steiermark. In Tirol gab es 89 Neuinfektionen, in Niederösterreich 86, in Kärnten 50, in Vorarlberg 34 und im Burgenland neun. In Salzburg wurden am Mittwoch noch 64 Neuinfektionen gemeldet, am Donnerstag wurden aufgrund von nachträglichen Datenbereinigungen hier 16 Fälle weniger gezählt.