Vor Entscheidung über mögliches Ende der Maskenpflicht

„Nach den Öffnungen wird nun auch spekuliert, wann die Maskenpflicht fällt“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach einer Expertenrunde zur Corona-Schutzimpfung am Donnerstag. Am Freitag (28. Mai) werde die Regierung diesbezüglich mit Experten sowie den Landeshauptleuten beraten und über die entsprechenden Beschlüsse informieren.

Jüngere würden derzeit sehnsüchtig auf ihre Impfung warten, so Kurz. Nun sollen in allen Bundesländern Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet werden, damit sich in den nächsten Wochen jeder impfen lassen wird können, der dies auch möchte. Dank einer Verordnung, die laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in einigen Tagen fertig sein wird, werden Impfungen bei den Hausärzten für alle Altersgruppen freigegeben. „Die Ärzte können frei nach persönlichem Risiko entscheiden.“