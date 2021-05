Spitalsärzte können weiter länger arbeiten

SP-Mandatar Christian Drobits fragte, ob es der Dank der Regierung für den Einsatz der Ärzte in der Corona-Pandemie sei, dass sie noch vier Jahre so lange Arbeitszeiten hätten. Vielmehr brauche es ein Entlastungspaket für Mediziner und Pflegekräfte, das noch heuer beschlossen werden müsse.

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erkannte ebenfalls einen Kompromiss, mit dem Arbeitgeber wie Dienstnehmer leben könnten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nannte die Reduktion auf 52 Stunden in vier Jahren ein klares Signal an die Länder als Träger. Der nächste Schritt würden danach die 48 Stunden sein.

Am Abend steht noch der Beschluss eines Glyphosat-Teilverbots an. Im Wesentlichen wird das Herbizid auf Flächen, die von der Allgemeinheit oder von gefährdeten Personengruppen genutzt werden, untersagt. Dazu zählen etwa Sportplätze und Parks. Auch in Kleingärten werden die Mittel nicht mehr zugelassen, in der Landwirtschaft bleibt der Einsatz aber erlaubt.