Mehrere Dörfer wegen Waldbrand in Griechenland evakuiert

Wegen eines Waldbrandes im Süden von Griechenland hat die Feuerwehr die Bewohner von 17 Dörfern und zwei Klöstern in Sicherheit gebracht. Mehrere Häuser seien beschädigt worden, es gebe jedoch keine Verletzten, sagte Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris am Donnerstag. Das Feuer war am Mittwochabend in der Nähe des Naturschutzgebiets der Gerania-Bergkette ausgebrochen, rund 90 Kilometer westlich von Athen. Von der Hauptstadt aus war eine schwarze Rauchwolke zu sehen.