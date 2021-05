Waffenruhe im Gazastreifen beschlossen

Im Nahost-Konflikt ist ein Waffenstillstand beschlossen worden. Die radikal-islamische Hamas bestätigte am Donnerstag Medienberichte über eine „gegenseitige und gleichzeitige“ Feuerpause ab 02.00 Uhr (Ortszeit; 01.00 Uhr MESZ) in der Nacht auf Freitag. In einer Erklärung des israelischen Kabinetts wurde zwar die Einigung auf eine Feuerpause bestätigt. Allerdings müsse noch die Uhrzeit abgesprochen werden.