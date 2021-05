Waffenruhe im Gazastreifen beschlossen

Der von der Hamas kontrollierte Fernsehsender Al-Aksa berichtete am späten Donnerstagabend ebenfalls, dass die Waffenruhe um 02.00 Uhr Ortszeit in Kraft treten solle. Dieselbe Zeit nannten auch israelische Fernsehsender sowie die Pro-Hamas-Webseite „Al Resala Net“ im Libanon. Schließlich bestätigte am späten Donnerstagabend Taher al-Nuno, ein Berater des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh: „Die Waffenruhe ist wechselseitig und tritt beidseitig am Freitag 02.00 Uhr (01.00 Uhr MESZ) in Kraft.“ Die Vereinbarung sei über die Vermittlung Ägytens zustande gekommen, der „bewaffnete Widerstand“ der Palästinenser werde sich so lange an sie halten, so lange dies die israelische Seite tue, fügte er hinzu.