70.000 Bienen am Dach der Wiener Landespolizeidirektion

Betreut werden die Insekten vom Rathausimker Alfred Hauska. Bei den Tieren handle es sich um Carnica-Bienen, auch Kärntner oder Krainer Bienen genannt. Am Mittwoch wurden sie von Slowenien nach Wien gebracht. „Sie müssen sich nun noch einfliegen in Wien“, meinte Hauska. „Der Honig wird reiner Baumblütenhonig“, sagte der Experte. In Wien gebe es zahlreiche Parkanlagen mit besonderen und exotischen Bäumen, gänzlich frei von konventionellem Ackerbau. Die Bienen sammeln Blütenstaub in einem Radius von drei Kilometer, „sie werden auch bis in den Prater fliegen“, sagte Hauska. Viele der Bäume, etwa Kastanien, benötigen die Bestäuber, erläuterte er. Produziert wird dann Bio-Honig.