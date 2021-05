Wertvolle Bücher werden in Hamburg versteigert

Zwei seltene historische Bücher im Wert von Zehntausenden Euro zählen am 31. Mai zu den Höhepunkten einer Auktion bei Ketterer Kunst in Hamburg. Eine gut erhaltene mittelalterliche Handschrift von Grundlagentexten zur Logik des griechischen Philosophen Aristoteles hat einen Schätzpreis von 60.000 Euro. Das Pergament-Manuskript entstand um 1250 in Frankreich. Als klassisches Lehrbuch der alten Logik wurde „Logica vetus“ wahrscheinlich an der Universität von Paris verwendet.