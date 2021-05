Spanischer Dichter Francisco Brines gestorben

Der spanische Dichter Francisco Brines ist tot. Der Gewinner des angesehenen Cervantes-Literaturpreises von 2020 starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Gandia in der Region Valencia, wie der staatliche TV-Sender RTVE und das spanische Kulturministerium unter Berufung auf Ärzte und die Verleger des Poeten in der Nacht auf Freitag mitteilten.