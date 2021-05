Reitshammer, Rothbauer bei Schwimm-EM im Brust-Sprint-HF

Am Freitag haben sich aus OSV-Sicht bei der Langbahn-Schwimm-EM in Budapest wie erwartet die beiden Olympiastarter Bernhard Reitshammer und Christopher Rothbauer für ein abendliches Halbfinale qualifiziert. Reitshammer kam über 50 m Brust in 27,44 Sekunden als Gesamt-Zwölfter weiter. Rothbauer schaffte es in 27,71 als Zeit-17. in die bereinigte 16er-Vorentscheidung, weil drei Italiener vor ihm waren.