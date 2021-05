Netanyahu spricht von „neuen Spielregeln“ gegenüber Hamas

Nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Gaza-Konflikt hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu von „neuen Spielregeln“ gegenüber der islamistischen Hamas gesprochen. Israel werde auf neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen in aller Härte reagieren, warnte Netanyahu am Freitag bei einem Besuch im Militärhauptquartier in Tel Aviv. Auf dem Tempelberg in Jerusalem kam es unterdessen am Freitag wieder zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei.