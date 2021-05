IOC glaubt weiter an sichere Tokio-Spiele, Zweifel in Japan

Trotz anhaltend ablehnender Mehrheiten in der Bevölkerung und bei Unternehmen haben die Olympia-Organisatoren von Tokio erneut die risikofreie Austragung der Sommerspiele in Tokio zugesichert. „Es ist jetzt klarer als je zuvor, dass diese Spiele für alle Beteiligten und vor allem die japanische Bevölkerung sicher sein werden“, sagte IOC-Vizepräsident John Coates am Freitag.