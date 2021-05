Christian Fuchs verlässt Leicester City mit Saisonende

In der Meistersaison absolvierte der 35-Jährige 32 von 38 Liga-Partien, in dieser Spielzeit stehen bisher 16 Einsätze zu Buche. Insgesamt hält Fuchs bei 152 Pflichtspielen, 3 Toren und 13 Assists für Leicester. Neben Fuchs verabschiedet sich im Sommer auch Wes Morgan, 2016 Kapitän der Meistermannschaft, vom Club.

Der Innenverteidiger wird seine Karriere beenden. Wie es bei Fuchs weitergeht, ist noch offen. Der Linksverteidiger spekulierte des öfteren über ein Engagement als Kicker in der National Football League (NFL). Fuchs‘ Familie lebt in New York, er betreibt an der Ostküste unter anderem einen Sportkomplex. Doch auch ein Verbleib als Fußball-Profi in Europa scheint nicht ausgeschlossen.