Zentralmatura mit „Königsdisziplin“ Mathematik fortgesetzt

Mit dem Fach Mathematik stand am Freitag die „Königsdisziplin“ der heurigen Zentralmatura am Programm. In keinem anderen Fach setzt es traditionell so viele Fünfer auf die Klausuren - im Vorjahr wurde ca. jede fünfte Arbeit an einer AHS und jede siebente an einer BHS negativ bewertet. Erst die Einbeziehung der Jahresnote in die Maturanote „rettete“ viele Schüler.