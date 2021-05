Reitshammer, Rothbauer verpassen Schwimm-EM-Finale klar

Die österreichischen Schwimmer Bernhard Reitshammer und Christopher Rothbauer sind am Freitagabend in Budapest im EM-Halbfinale über 50 m Brust ausgeschieden. OSV-Rekordhalter Reitshammer verpasste den Einzug in das Finale der besten acht als Gesamt-14. in 27,44 Sekunden klar, er schlug in der exakt gleichen Zeit wie im Vorlauf an und blieb wieder elf Hundertstel über seiner Bestzeit. Rothbauer war in 27,80 als 16. und Halbfinal-Letzter noch deutlicher vom Aufstieg entfernt.