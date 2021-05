Ried dreht Partie gegen Austria, Hartberg 1. in Qualigruppe

Die Wiener Austria hat in der letzten Liga-Runde in Ried einen 2:0-Vorsprung verspielt und noch mit 2:3 verloren. Daher beendete Hartberg, das in St. Pölten mit 1:0 siegte, die Qualifikationsgruppe als Erster und hat nun im Europacup-Playoff-Halbfinale gegen die Violetten Heimrecht. Admira und Altach trennten sich 1:1. Am Samstag wird die Meistergruppe mit den Spielen Salzburg gegen Tirol, Rapid gegen LASK und WAC gegen Sturm Graz abgeschlossen.