Russland startet mit Sieg in Eishockey-WM - Kanada verliert

Mitfavorit Russland ist am Freitag mit einem knappen Erfolg in die Eishockey-WM in Riga gestartet. Die Russen bezwangen die ebenfalls hoch eingeschätzten Tschechen nach einem Treffer von Michail Grigorenko 19 Sekunden vor Schluss mit 4:3. Im zweiten Spiel der Gruppe A gelang der Slowakei ein ungefährdeter 5:2-Sieg gegen Weißrussland. Kanada unterlag mit seinem jungen Team in Pool B hingegen dem vom kanadischen Trainer Bob Hartley betreuten Gastgeber Lettland überraschend 0:2.