In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Am Tatort trafen mehrere Krankenwagen ein, auch Sanitätshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber kreisten über der Einkaufsstraße im Stadtviertel De Pijp. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.