Biden: USA und Südkorea besorgt über Nordkoreas Atomprogramm

In Gesprächen mit Pjöngjang müsse es darum gehen, „pragmatische Schritte zu unternehmen, die die Spannungen verringern, während wir uns in Richtung unseres finalen Ziels bewegen, der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“, sagte Biden am Freitag (Ortszeit). „Wir machen uns keine Illusionen darüber, wie schwierig das ist“, räumte der US-Präsident ein. Biden kündigte zudem die Ernennung eines Nordkorea-Gesandten an, des US-Diplomaten Sung Kim.