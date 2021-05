17. Architekturbiennale von Venedig eröffnet

Am Samstag eröffnet in Venedig die 17. Architektur-Biennale. Bis zum 21. November sind bei der Architekturschau in den Länder-Pavillons Beiträge aus mehr als 60 Nationen zu sehen. Als Titel hat Chefkurator Hashim Sarkis diesmal „How will we live together?“ gewählt. An der Überblicksschau im Arsenale und den Giardini beteiligen sich 112 Teilnehmer aus 46 Ländern.