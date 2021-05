U-Ausschuss befragt Ermittler und Finanzbeamte

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht zwar nicht ein weiteres Mal in die Verlängerung, ausgefragt ist aber noch lange nicht. So versuchen die Abgeordneten kommende Woche ein weiteres Mal ihr Glück mit der Ladung von Andreas Holzer, der frühere Leiter der „Soko Tape“ war schon einmal Auskunftsperson. Weiters auf der Tagesordnung stehen am Dienstag Korruptions- und Oberstaatsanwälte sowie tags darauf Beamte des Finanzministeriums.