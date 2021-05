Thrillerautor als neuer Boss des Eurovision Song Contests

Beim Eurovision Song Contest in Rotterdam wacht heuer erstmals ein Thrillerautor über den spannenden Moment der Abstimmung: Der Schwede Martin Österdahl ist bei der 65. Ausgabe des ESC in Rotterdam erstmals in der Funktion des Supervisor vonseiten der EBU zu erleben. Damit folgt der 47-Jährige dem Norweger Jon Ola Sand nach, der diesen Posten seit 2010 innehatte. Nun wird also Österdahl die Aufsicht über die Aufzählung innehaben und den Moderatoren die Freigabe erteilen.