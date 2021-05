„Der große Diktator“ auf der Bühne im Grazer Schauspielhaus

Mit der Hitler-Parodie „Der Großen Diktator“ bugsierte Charlie Chaplin 1940 die Filmkomödie in eine völlig neue und in dieser Form einzigartige Dimension. Im Grazer Schauspielhaus ist derzeit eine von der deutschen Regisseurin Clara Weyde inszenierte Bühnenfassung zu sehen. Am Freitag fand die Premiere statt.

Weyde wollte keine Bühnenkopie des Originals erschaffen und verpasste Chaplins Plot eine Rahmenhandlung. In dieser treffen die gescheiterten Chaplin-Imitatoren Melly und Marcel am Grab ihres Idols zusammen. Mit den eigenen inneren Abgründen konfrontiert geraten sie zuerst in Streit - unter anderem darüber, ob sie sich einen Hitlerbart oder einen Chaplinbart aufgeklebt haben - und dann in die Handlung des Films.