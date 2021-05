Deix-Animationsfilm „Rotzbub“ läuft bei wichtigem Festival

Der Deix-Animationsfilm „Rotzbub“ ist im Wettbewerb der 61. Ausgabe des wichtigsten europäischen Animationsfilmfestivals im ostfranzösischen Annecy vertreten. Das teilte die Austrian Film Comission (AFC) in einer Aussendung mit. Das Festival findet von 14. bis 19. Juni statt. Der Film unter der Regie von Markus Rosenmüller ist eine mehrheitlich österreichische Koproduktion. Als Inspirationsquelle dient der Figurenkosmos des verstorbenen Karikaturisten Manfred Deix.

Die Koproduktion der Aichholzer Filmproduktion mit dem Filmbüro Münchner Freiheit und ARRI Media spielt in der österreichischen Provinz der Nachkriegsjahre. Dort erregen die vom „Rotzbub“ Manfred Deix gezeichneten Bilder der „nackerten Fleischhauerin“ den Ort Siegheilkirchen. Als Roma in den Ort kommen, gibt es für den „Rotzbuben“ wirklich etwas zu zeichnen. Die Dorfbewohner basteln lieber an einer Bombe.