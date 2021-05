Myanmars Militär will Suu Kyi bald vor Gericht stellen

In Myanmar soll die entmachtete Regierungschefin Aung San Suu Kyi bald vor Gericht erscheinen. Dies werde in „wenigen Tagen“ der Fall sein, kündigte Militärmachthaber Min Aung Hlaing in einem am Samstag veröffentlichten Interview an. Seinen Worten zufolge befindet sich Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi zu Hause. Sie sei bei guter Gesundheit, sagte er laut Auszügen eines Gesprächs mit dem chinesischsprachigen, in Hongkong ansässigen Sender Phoenix Television.