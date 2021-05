Waldbrand bei Athen lodert noch immer

Hunderte Feuerwehrleute haben auch am Samstag einen großen Waldbrand in der Nähe von Athen bekämpft. Dank günstigerer Wetterbedingungen gelang es ihnen zwar, die größte Feuerfront unter Kontrolle zu bringen. Doch seien immer noch mehrere Brände aktiv, sagte Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris am Samstag dem Fernsehsender ANT1. Das Feuer war in der Nähe des Naturschutzgebiets der Gerania-Bergkette 90 Kilometer westlich von Athen ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet.