Oppositionsaktivist in belarussischer Haft gestorben

Ein wegen seiner Teilnahme an den pro-demokratischen Protesten in Belarus inhaftierter Aktivist ist im Gefängnis gestorben. Witold Aschurok habe nach Angaben der Behörden in einer Strafkolonie im Osten des Landes einen Herzstillstand erlitten, berichtete das Nachrichtenportal Nascha Niwa am Freitag. Ein Freund des Oppositionsaktivisten, Sergej Pantus, sagte dem Web-Portal Onliner, die Strafbehörden hätten Aschuroks Frau informiert und eine Untersuchung angekündigt.