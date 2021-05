„Theoretische“ Heim-Pole für Leclerc in Monaco

Charles Leclerc hat sich „theoretisch“ die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in Monte Carlo gesichert. Der 23 Jahre alte Monegasse hatte am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Monaco als Schnellster 0,230 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull, ehe er mit einem Unfall für einen vorzeitigen Abbruch der entscheidenden Phase der K.o.-Ausscheidung sorgte und sein demolierter Wagen per Kran abtransportiert werden musste.