Erfolgreicher WM-Start für Titelverteidiger Finnland

Titelverteidiger Finnland ist erfolgreich in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga gestartet. Der dreimalige Weltmeister rang am Samstag die USA mit 2:1 (0:0,2:1,0:0) nieder. Vor zwei Jahren hatten die Finnen in der Slowakei überraschend Gold geholt. Im vergangenen Jahr war die in der Schweiz geplante WM aufgrund der Coronakrise abgesagt worden.