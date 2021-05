Mindestens 21 Tote bei Marathonlauf in China

Mindestens 21 Teilnehmer eines Gebirgs-Marathons im Nordwesten Chinas sind bei „extremem Schlechtwetter“ ums Leben gekommen. Acht weitere Teilnehmer des Ultramarathons in der Provinz Gansu wurden zur Behandlung in umliegende Spitäler gebracht, berichtete das Online-Portal „The Paper“. Der 100-Kilometer-Marathon, der am Samstag im Nationalpark im Bezirk Jingtai gestartet worden war, wurde abgebrochen. Laut der Staatsagentur Xinhua galt ein Teilnehmer des Rennens als vermisst.