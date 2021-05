Seilbahnunglück bei Lago Maggiore - neun Tote

Neun Todesopfer und drei Schwerverletzte, das war am Sonntag die Bilanz eines Seilbahnunglücks unweit des Lago Maggiore in der norditalienischen Region Piemont. Eine Kabine auf der Strecke Stresa-Mottarone stürzte circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone ab. An Bord befanden sich zwölf Menschen, unter den Verletzten sind auch zwei Kinder, die in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Turin eingeliefert wurden.