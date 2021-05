Oppositioneller nach Zwangs-Notlandung in Minsk festgenommen

Ein Linienflug von Griechenland nach Litauen ist am Sonntagnachmittag in der weißrussischen Hauptstadt Minsk unter bisher nicht gänzlich geklärten Umständen zur Landung gezwungen worden. An Bord befand sich mit Roman Protassewitsch einer der prominentesten oppositionellen Blogger Weißrusslands, der nach der Landung festgenommen worden sein soll. Exilpolitiker Pawel Latuschko sprach von einem „Akt des internationalen Terrorismus“.