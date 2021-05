Tödlicher Brand in deutscher Asylbewerberunterkunft

Bei einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im bayrischen Kronach sind am Sonntagabend eine 31-jährige Frau und ein zwei Jahre altes Kind ums Leben gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Die Ursache für das Feuer in einer Wohnung des Hauses war noch unklar. Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg übernahmen die Ermittlungen.