Tote und zerstörte Häuser nach Vulkanausbruch im Kongo

In Folge des Vulkanausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der Regierung mindestens 15 Menschen getötet und hunderte Häuser zerstört worden. Die Millionenstadt Goma, die nur rund zehn Kilometer von dem Vulkan Nyiragongo entfernt liegt, blieb aber weitgehend verschont.

Der Nyiragongo ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Nach seinem Ausbruch am Samstagabend war in der Stadt mit rund zwei Millionen Einwohnern Panik ausgebrochen. Aus Angst vor der Lava flohen Tausende Menschen zu Fuß mit ihren Habseligkeiten, manche über die Grenze nach Ruanda. Lava blockierte eine wichtige Straße, die Goma mit nördlich gelegenen Städten verbindet. In und um die Metropole herum kam es zu einem Verkehrskollaps. Viele Menschen versuchten die Stadt zu verlassen oder zurückzukommen, um etwaige Schäden an ihren Häusern in Augenschein zu nehmen.