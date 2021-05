Nur 181 Schulpsychologen für mehr als eine Million Schüler

In Österreich stehen für 1,1 Mio. Schüler derzeit 181 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zur Verfügung, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Neben Schülern beraten Schulpsychologen u.a. auch Eltern, Lehrer oder Schulaufsicht. Faßmann hat zuletzt eine Aufstockung der Stellen um 20 Prozent angekündigt. Für NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre ist das „ein erster, aber zu kleiner Schritt“.

Durch die zusätzlichen Posten sollen laut Faßmann die Schüler besser dabei unterstützt werden können, die Auswirkungen der Coronapandemie effektiv aufzuarbeiten. Geplant ist die Aufstockung ab Herbst und zwar für vorerst ein Jahr, heißt es auf Nachfrage der APA aus dem Ministerium. Bei Bedarf sei aber auch eine Verlängerung möglich. Generell sollen künftig vermehrt auch andere psychosoziale Unterstützungskräfte wie Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen zum Einsatz kommen. Entsprechende Konzepte würden mit den Ländern abgestimmt, wird in der Anfragebeantwortung angekündigt.

Künsberg Sarre pocht in einer Stellungnahme gegenüber der APA auf deutlich mehr zusätzliche Stellen in der Schulpsychologie. „Wir wissen, der Bedarf ist da, es ist jetzt die Aufgabe der Politik, mögliche Hemmschwellen bei Kindern bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen abzubauen, um kein einziges Kind zurückzulassen.“ Sie fordert, dass Angebote im Bereich der Schulpsychologie, aber auch die Zahl der Schulsozialarbeiter endlich aufgestockt werden. „Dabei ist es egal in welcher Form, ob telefonisch, virtuell oder face-to-face, aber es muss rasch passieren.“