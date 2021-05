Kundgebung von Angehörigen und Unterstützern Floyds

Fast ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz haben sich Angehörige und Unterstützer zu einer Kundgebung gegen Rassismus versammelt. Rund 1.500 Menschen kamen am Sonntag (Ortszeit) in Minneapolis zu einem Gedenkmarsch zusammen. „Es war ein langes Jahr. Es war ein schmerzhaftes Jahr. Es war sehr frustrierend für mich und meine Familie“, sagte Floyds Schwester Bridgett vor den Teilnehmern.

Floyds Todestag jährt sich am 25. Mai zum ersten Mal. Sein auf einem Handyvideo festgehaltener Tod hatte international für Entsetzen gesorgt und in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze ausgelöst.

Der Ex-Polizist Derek Chauvin, der den Afroamerikaner durch minutenlangen Knie-Druck auf den Nacken getötet hatte, wurde von einer Geschworenen-Jury in Minneapolis am 20. April in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter Mord zweiten Grades. Das Strafmaß gegen den 45-Jährigen soll am 25. Juni verkündet werden.