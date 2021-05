360 Corona-Neuinfektionen - niedrigste Zahl seit Herbst 2020

360 Corona-Infektionen in den vergangenen 24 Stunden sind am Montag in Österreich gemeldet worden. Das liegt nicht nur deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (595), sondern ist auch der niedrigste Wert seit Herbst 2020. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank ebenfalls auf 46,8 Fälle je 100.000 Einwohner.