Admira verpflichtet Andreas Herzog als neuen Trainer

Andreas Herzog hat endlich den Sprung in die Fußball-Bundesliga als Trainer geschafft. Österreichs Rekord-Nationalspieler wurde am Pfingstmontag beim FC Admira als Nachfolger von „Retter“ Klaus Schmidt präsentiert. Der 52-Jährige unterzeichnete beim Tabellenvorletzten der abgelaufenen Saison einen langfristigen Vertrag, wie dieser bekanntgab. Für Herzog ist es die erste Clubtätigkeit, nachdem er zuvor Erfahrungen bei diversen Nationalteams gesammelt hatte.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung bei der Admira - der Verein, bei dem für mich alles begann“, sagte Herzog. Der Verein stehe für exzellente Nachwuchsarbeit, Leidenschaft und Energie. „Genauso wollen wir die spannende Aufgabe in Zukunft angehen: Mit Herz, Freude und Risikobereitschaft, nach vorne ausgerichtet mit dem Visier offen“, gab der gebürtige Wiener Einblick. Von den hinteren Tabellenregionen möchte man sich am besten rasch verabschieden. „Wir möchten in der neuen Saison unserem Namen alle Ehre machen und für Alarm in der Liga sorgen“, kündigte Herzog mit Blick auf Geldgeber Flyeralarm an.