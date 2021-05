Bernal festigt Giro-Führung mit Sieg auf Königsetappe

Egan Bernal hat auf der verkürzten Königsetappe des 104. Giro d‘Italia mit dem Tagessieg eine Machtdemonstration abgeliefert und seine Gesamtführung damit gefestigt. Der Kolumbianer vom Ineos-Team setzte sich am Montag auf der 16. Etappe mit Ziel in Cortina d‘Ampezzo als Solist rund 30 Sekunden vor dem Franzosen Romain Bardet und dem Italiener Damiano Caruso durch, die in der Gesamtwertung ebenfalls Plätze gut machten.

Der Oberösterreicher Felix Großschartner war zeitweise in einer 24-köpfigen Ausreißergruppe unterwegs, gehörte aber nicht zu jenen sechs Fahrern, die sich in der zweiten Hälfte absetzten und wurde 50 km vor dem Ziel vom Feld eingeholt. „Ich muss zugeben, dass ich heute nicht den besten Tag hatte. Ich habe schon am ersten Berg richtig gelitten und so war der ganze Tag eine Qual“, sagte Großschartner. Nach dem Ausstieg des verletzten Bora-Kapitäns Emanuel Buchmann hat er mehr Freiheiten und versprach einen erneuten Angriff in den nächsten Tagen.