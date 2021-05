Auch Russland verliert erstmals bei WM

Die Überraschungen in der Vorrunde der Eishockey-WM gehen in Riga weiter. Am Montag ging auch Rekordweltmeister Russland erstmals in Riga nach einem 1:3 (0:0,1:1,0:2) gegen die Slowakei als Verlierer vom Eis. Für den sechsfachen Titelträger Slowakei, der mit drei Siegen aus drei Spielen in der Gruppe A klar auf Viertelfinal-Kurs liegt, war es der erste WM-Sieg gegen Russland seit 17 Jahren.