Schallenberg kritisiert Minsk: Tiefpunkt in den Repressionen

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag heftige Kritik am Vorgehen der weißrussischen Führung geübt. „Dass das belarussische System offensichtlich nicht davor zurückschreckt, über 100 Passagiere sowie die Crewmitglieder in Gefahr zu bringen, um eine weitere oppositionelle Stimme zu unterdrücken, ist ein neuer, absoluter Tiefpunkt in den Repressionen“, ließ Schallenberg auf Anfrage der APA wissen.