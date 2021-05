Dritte Pleite für Kanada bei WM - Auch Russland verliert

Die Überraschungen in der Vorrunde der Eishockey-WM gehen weiter. Team Kanada verlor am Montagabend in Riga beim 1:3 (1:2,0:0,0:1) gegen Deutschland auch sein drittes Gruppenspiel und verzeichnet den schlechtesten WM-Start überhaupt. Die Deutschen rangen die Vertreter aus dem Mutterland des Eishockeys in einem dramatischen Kampf nieder und feierten mit dem ersten Sieg gegen die „Ahornblätter“ seit 25 Jahren (5:1, 1996 in Wien) schon den dritten Sieg im dritten Gruppenspiel.